«Ъ»: Чубайс в суде Канады заявил о своей «исторической оппозиции» Путину и вынужденном отъезде из России

Бывший глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс обратился в Федеральный суд Канады с требованием исключить его из санкционного списка. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на уведомление о принятии иска к рассмотрению. Под ограничения Чубайс подпал в июне 2025 года.





Как следует из документов, еще в сентябре он направил запрос в МИД Канады с просьбой пересмотреть его статус. Однако ответа не последовало, и теперь экс-чиновник добивается, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.





В обоснование своей позиции Чубайс приложил подробную биографию, где описывает свою «историческую оппозицию» президенту России, протесты против российско-украинского конфликта и вынужденный отъезд из страны, пишет газета со ссылкой на документ.





По словам бывшего чиновника, рестрикции наносят ему серьезный репутационный урон и угрожают «хрупким связям с теми местами, где он может жить и обеспечивать семью». Сам экс-реформатор проживает в Израиле.





Весной 2025 года Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и счета Чубайса на 5,6 миллиарда рублей по иску «Роснано». Претензии связаны с провальным проектом Plastic Logic по созданию гибких планшетов. В корпорации заявили, что проект не достиг целей.





Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008-го по 2020 год, затем работал спецпредставителем президента России по связям с международными организациями. В марте 2022-го он покинул пост и уехал из страны. В Кремле уточнили, что увольнение произошло по собственному желанию.