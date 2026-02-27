В ресторане на ВДНХ создали постное меню с учетом физиологии человека

Стереотип о том, что постная кухня ограничивается простыми продуктами и лишена разнообразия, постепенно уходит в прошлое. В преддверии Великого поста, который в 2026 году начался 23 февраля и закончится 11 апреля, шеф-повара столичных заведений предлагают гостям переосмысленный подход к растительному рациону. Примером такой трансформации стало новое меню в ресторане «НЕО» на ВДНХ.





Разработкой позиций занимался шеф-повар Андрей Дадонов, который сделал акцент на физиологических потребностях организма. В каждом блюде соблюден строгий баланс альтернативных белков, жиров, углеводов, а также необходимых витаминов и минералов.





Помимо пользы для здоровья, авторы проекта подчеркивают гастрономическую составляющую: визуальную привлекательность и использование редких ингредиентов, характерных для русской кулинарной традиции.





Специалисты отмечают, что в Москве наметился тренд на усложнение постного меню. Теперь это не просто исключение продуктов животного происхождения, а серьезный профессиональный вызов для поваров. Цель таких изменений — создать условия, при которых качественная и эстетичная еда будет поддерживать силы человека, помогая ему сосредоточиться на духовных аспектах поста.