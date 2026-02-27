Информагентство «Служба религиозных новостей» сообщило, что РПЦ якобы помогала привлекать молодых кенийцев для участия в спецоперации. Пресс-секретарь Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви заявил Daily Storm, что эта информация не соответствует действительности.





«Русская православная церковь не привлекает граждан африканских стран ни для участия в СВО, ни для работы в России», — сказал он.





Глава отдела оперативного реагирования Vocal Africa Фредрик Одиамбо Оджиро сообщил, что за последние два года Россию посетило более 500 кенийцев, по большей части по туристическим визам. Мигрантам обещают зарплаты в размере более 231 тысячи рублей, утверждает он.





Сейчас в Кении образовано 10 благочиннических округов, отмечается на сайте Патриаршего экзархата Африки. С момента возникновения африканского экзархата в 2021 году эта структура выросла до более чем 371 прихода в 36 странах континента.