На Урале и в Поволжье впервые с начала СВО был объявлен режим ракетной опасности
Сирены прозвучали в Татарстане, Чувашии, Удмуртии, а также в Самарской, Свердловской областях и других регионах Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Режим ракетной опасности впервые за время СВО ввели в нескольких регионах России: Татарстане, Башкирии, Чувашии, Удмуртии, Самарской, Свердловской, Пензенской, Оренбургской областях и Пермском крае. Сирена звучала и в Саратовской области. 


Об опасности сообщали главы регионов и местные управления МЧС. Жители получали уведомления и в виде СМС. 


Чувашия


По данным пресс-службы правительства Чувашии, республику пытались атаковать две ракеты. Одна из них была сбита. Вторая, по информации оперативного дежурного МВД, изменила курс. Очевидцы передали на номер 112, что снаряд улетел в сторону соседней республики. Позже правительство удалило пост об уничтожении цели. 


Свердловская область


В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Алапаевске и Новоуральске прозвучали сирены. Как сообщает E1.ru, в столице Урала тревогу слышали во всех районах, а жители столкнулись с ограничениями мобильного интернета.


Губернатор Денис Паслер призвал сохранять спокойствие и бдительность и по возможности не выходить на улицу.

Инфографика: Daily Storm
Инфографика: Daily Storm

Оренбургская, Пензенская и Самарская области


Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев подтвердил введение режима опасности. Губернатор Пензенской и Самарской областей Олег Мельниченко и Вячеслав Федорищев призвали жителей немедленно пройти в безопасные места, не стоять у окон и не пользоваться лифтами. 


Татарстан и Удмуртия


В Казани и Ижевске после предупреждений МЧС о ракетной опасности детей в школах и детских садах экстренно направили в специально оборудованные подвалы или вывели в коридоры.


Пермский край


Краевое управление МЧС разослало уведомления о ракетной опасности. Аэропорт Большое Савино был временно закрыт на прием и вылет рейсов.


Саратовская и Ульяновская области 


По информации корреспондентов РБК, в Саратове были слышны сирены, жители получили SMS-рассылки от экстренных служб. Режим «Ракетная опасность» также действовал в Ульяновской области. 


Власти призывают сохранять спокойствие. Основные рекомендации: если вы в здании — спуститесь на нижние этажи или уйдите в комнату без окон (ванная, коридор); если на улице — немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие или капитальное строение.

