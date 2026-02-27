На Урале и в Поволжье впервые с начала СВО был объявлен режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности впервые за время СВО ввели в нескольких регионах России: Татарстане, Башкирии, Чувашии, Удмуртии, Самарской, Свердловской, Пензенской, Оренбургской областях и Пермском крае. Сирена звучала и в Саратовской области.





Об опасности сообщали главы регионов и местные управления МЧС. Жители получали уведомления и в виде СМС.





Чувашия





По данным пресс-службы правительства Чувашии, республику пытались атаковать две ракеты. Одна из них была сбита. Вторая, по информации оперативного дежурного МВД, изменила курс. Очевидцы передали на номер 112, что снаряд улетел в сторону соседней республики. Позже правительство удалило пост об уничтожении цели.





Свердловская область





В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Алапаевске и Новоуральске прозвучали сирены. Как сообщает E1.ru, в столице Урала тревогу слышали во всех районах, а жители столкнулись с ограничениями мобильного интернета.





Губернатор Денис Паслер призвал сохранять спокойствие и бдительность и по возможности не выходить на улицу.