Как Британия может помочь Киеву и насколько она опасна для России?

Численность личного состава Вооруженных сил Великобритании (включая гражданский персонал) составляла 182 060 человек на октябрь 2025 года. Это число почти не изменилось с октября 2024 года.





Численность кадрового состава (не учитывая гражданских) на октябрь 2025 года — 125 680 человек. Это на 1% ниже по сравнению с годом ранее.





По информации на апрель 2025 года, в регулярных войсках насчитывалось 16 300 женщин, или 11,9% от общей численности обученных и необученных военнослужащих. В резерве женщин было еще больше — 15,9%.





А среди новобранцев долю представительниц прекрасного пола хотят поднять еще выше. В декабре 2021 года британское правительство объявило, что к 2030 году среди новобранцев должно быть 30% женщин.





Кроме того, в 2025 году 12,2% военнослужащих (16 590 человек) идентифицировали себя как представителей этнических меньшинств.





На сайте Британской армии также отмечается, что представители ЛГБТ* «служат во всех корпусах и полках армии, внося свой вклад в безопасность страны». У этих меньшинств такие же условия, как и у всех военных, включая родительские льготы и пенсионные выплаты для них и их супругов.





Военный призыв и расходы





Рядом с голубоглазой военнослужащей на главной странице сайта армии Великобритании — кнопка «Присоединиться к армии». «Армия мирового класса, состоящая из солдат мирового класса. Способна защищать, сдерживать и реагировать в глобальном масштабе. Постоянно ведет набор новых членов», — приглашают желающих.





Тут же отмечается, что учебные подразделения армии есть по всему миру, от соседних стран Европы до Африки: в Кении, Белизе, Брунее, на Кипре, в Германии, на Гибралтаре, в Эстонии, Польше и на Фолклендских островах.





Служба в армии добровольная, на контрактной основе. Обязательный военный призыв вводился в современной истории Великобритании только дважды: во время двух мировых войн. В первый раз он действовал с 1916-го по 1920 год, а затем — с 1939-го по 1960 год.





Правительство Великобритании не планирует возвращать всеобщую воинскую повинность, заверил в марте 2025 года канцлер герцогства Ланкастерского, министр по особым поручениям Пэт Макфэдден.





Зато для выпускников школ хотят ввести добровольные оплачиваемые военные стажировки. В марте этого года ожидается начало набора на программу для молодежи до 25 лет по военной подготовке в Вооруженных силах, писал в декабре 2025 года портал i Paper.





Великобритания потратила на оборону 60,2 миллиарда фунтов (почти 6,3 триллиона рублей) в период с апреля 2024-го по апрель 2025 года. В следующем году расходы планируется увеличить до 62,2 миллиарда фунтов, а еще через год — до 73,5 миллиарда фунтов.