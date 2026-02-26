Как Британия может помочь Киеву и насколько она опасна для России?

Служба внешней разведки России 24 февраля обвинила Лондон в планах тайно передать ядерное оружие Киеву. В британском посольстве РФ назвали сообщения дезинформацией и заявили о приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия. Эксперты говорят, что у Великобритании нет своих тактических ядерных боеприпасов, а если она и может что-то передать, то только плутоний, используемый в производстве ядерного оружия. Разбираемся вместе со специалистами, что еще есть на вооружении у Лондона и что собой представляет сегодня армия Его Величества.
Великобритания — чуть ли не единственная страна Запада, победившая однажды Россию. Это было в Крымской войне (1853–1856). Но один на один Англия никогда не одерживала победу над Россией, а только в коалиции с другими государствами, подчеркивает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.
«Если бы Англия действовала один на один, то просто бы получила по мозгам, и очень серьезно», — считает ученый. И сейчас в одиночку Великобритания не может повлиять на ход СВО, убежден он.
«Их задача на Украине — максимально затягивать войну и изматывать Россию в надежде на то, что у нас начнется внутренняя дестабилизация. Они так всегда и действуют!» — добавляет эксперт.
Женщины и меньшинства в армии
Главная страница сайта британской армии встречает фотографией девушки с голубыми глазами в защитном шлеме и с маскировочной окраской на лице. При изучении сайта попадается еще одно изображение женщины-военной. У Королевского флота на главной странице сайта — тоже фото девушки. Но так ли часто они встречаются среди военнослужащих в реальности?
Численность личного состава Вооруженных сил Великобритании (включая гражданский персонал) составляла 182 060 человек на октябрь 2025 года. Это число почти не изменилось с октября 2024 года.
Численность кадрового состава (не учитывая гражданских) на октябрь 2025 года — 125 680 человек. Это на 1% ниже по сравнению с годом ранее.
По информации на апрель 2025 года, в регулярных войсках насчитывалось 16 300 женщин, или 11,9% от общей численности обученных и необученных военнослужащих. В резерве женщин было еще больше — 15,9%.
А среди новобранцев долю представительниц прекрасного пола хотят поднять еще выше. В декабре 2021 года британское правительство объявило, что к 2030 году среди новобранцев должно быть 30% женщин.
Кроме того, в 2025 году 12,2% военнослужащих (16 590 человек) идентифицировали себя как представителей этнических меньшинств.
На сайте Британской армии также отмечается, что представители ЛГБТ* «служат во всех корпусах и полках армии, внося свой вклад в безопасность страны». У этих меньшинств такие же условия, как и у всех военных, включая родительские льготы и пенсионные выплаты для них и их супругов.
Военный призыв и расходы
Рядом с голубоглазой военнослужащей на главной странице сайта армии Великобритании — кнопка «Присоединиться к армии». «Армия мирового класса, состоящая из солдат мирового класса. Способна защищать, сдерживать и реагировать в глобальном масштабе. Постоянно ведет набор новых членов», — приглашают желающих.
Тут же отмечается, что учебные подразделения армии есть по всему миру, от соседних стран Европы до Африки: в Кении, Белизе, Брунее, на Кипре, в Германии, на Гибралтаре, в Эстонии, Польше и на Фолклендских островах.
Служба в армии добровольная, на контрактной основе. Обязательный военный призыв вводился в современной истории Великобритании только дважды: во время двух мировых войн. В первый раз он действовал с 1916-го по 1920 год, а затем — с 1939-го по 1960 год.
Правительство Великобритании не планирует возвращать всеобщую воинскую повинность, заверил в марте 2025 года канцлер герцогства Ланкастерского, министр по особым поручениям Пэт Макфэдден.
Зато для выпускников школ хотят ввести добровольные оплачиваемые военные стажировки. В марте этого года ожидается начало набора на программу для молодежи до 25 лет по военной подготовке в Вооруженных силах, писал в декабре 2025 года портал i Paper.
Великобритания потратила на оборону 60,2 миллиарда фунтов (почти 6,3 триллиона рублей) в период с апреля 2024-го по апрель 2025 года. В следующем году расходы планируется увеличить до 62,2 миллиарда фунтов, а еще через год — до 73,5 миллиарда фунтов.
Флот, пехота и атомная бомба
Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров подчеркивает, что своих тактических ядерных боеприпасов у Великобритании нет.
«Поэтому когда я слышу разговоры о том, что они Украине могут какой-то ядерный боеприпас передать...Они, если и могут передать, то плутоний, у них есть запасы плутония», — отмечает он. Плутоний используется для создания ядерного оружия.
Англичане запустили программу модернизации своих стратегических ядерных сил, отмечает эксперт. Сейчас они выпускают новые подводные лодки, а также договорились с США о продлении службы американских баллистических ракет Trident до 2040 года.
«Британцы обладают технологиями производства ядерного оружия, но тактических ядерных зарядов у них не было. В случае необходимости они, наверное, достаточно быстро смогут произвести, но это все равно потребует времени», — добавляет ученый.
Кроме того, у Лондона будет шесть новых ударных подлодок общего назначения с атомной силовой установкой. «Это тоже такой существенный сдвиг в сторону модернизации, [в том числе] по уровню шумности. По оснащению, по-моему, будут крылатые ракеты тоже американские стоять, помимо торпед», — поясняет он.
Для авиации британцы закупают американские самолеты F-35. Но их численность точно неизвестна, это военная тайна, говорит эксперт.
Великобритания уже давно не морская владычица. Теперь она во втором эшелоне морских стран и отстает даже от Индонезии, отмечает Михаил Александров.
«Два авианосца они сделали, но они почему-то все время у них ломаются. С подводными лодками вроде как ничего, с авианосцами проблема. И обновление класса эсминцев у них тоже идет, но они отстают от графика, — перечисляет ученый. — Конечно, Британия уже никакая не владычица морская! Она отстает от ряда государств, например, Индии, Китая, возможно, Индонезии. Может быть, даже у японцев больше сейчас кораблей <...> Нельзя сказать, что Великобритания вообще ничего не может, но это уже второразрядная морская страна».
26 февраля 2026 года посол Украины Залужный сообщил, что в Великобритании начал работать первый украинский завод Ukrspecsystems UK, который будет делать военные беспилотники.
В начале февраля источники портала i Paper также рассказывали, что Лондон хочет перехватывать танкеры «теневого флота» России с помощью морских дронов.
В середине 2010-х годов принималась британская программа перевооружения — тогда акцент на беспилотные летательные аппараты особо не делался, подчеркивает Александров. «Так что, если что, им придется корректировать [программу], а деньги выделяются только под конкретные проекты», — отмечает он.
Силы специальных операций — очень сильный элемент ВС Великобритании, продолжает эксперт. Традиционно они действовали чужими руками при поддержке своих инструкторов, групп диверсионных разведок — для точечных ударов по противнику, рассказывает он.
«Но на большую наземную войну сил, конечно, у них нет. Это где-нибудь там, на островах Кука, может, они что-то могут сделать. А на Украине это совершенно нереально, чтобы они что-то могли сделать сухопутными силами», — убежден Александров.
Мягкая сила и санкции
Английский язык — один из самых популярных в мире. На нем говорят 1,5 миллиарда человек. Силу языка не стоит недооценивать, ведь это в том числе мощный инструмент информационной войны, подчеркивает эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов.
Одна из крупнейших международных организаций — Содружество наций (до 1946 года — Британское Содружество наций) — включает 56 стран под эгидой Великобритании, с общим населением в 2,7 миллиарда человек. Большинство из стран-членов — бывшие британские колонии.
«Почему английский язык популярен в мире? Потому что это наследие великих колониальных империй. Они принесли с собой язык в колонии, вся администрация говорила на этом языке. Постепенно в это втягивался и весь остальной народ, сначала по мере необходимости — хотя бы для общения с властями», — поясняет Соколов.
Россия же никогда не имела колоний, поэтому русский язык распространен только на территории бывшей Российской империи, добавляет эксперт.
Британцы, несомненно, продолжат и дальше активно вкладываться в популяризацию и продвижение английского языка. «Сейчас, когда роль информационной среды выросла еще больше, чем когда бы это ни было, безусловно, тот язык, на котором ведутся различные виды пропаганды, то есть различные виды информационной войны, — это очень мощный инструмент воздействия», — поясняет он.
С точки зрения геополитики, после окончания Второй мировой войны центр по принятию решений на Западе перешел из Лондона в Вашингтон, потому что Британия оказалась островом, слишком досягаемым с континента при возможностях новых видов вооружений, продолжает Соколов.
«Но обратите внимание, что крупнейшие миллионеры мира даже если и живут в США, мечтают завести виллу в Великобритании, там очень много вилл всех мировых лидеров. Как духовный центр Великобритания остается так называемой морской цивилизацией и она будет продолжать свою борьбу за мировое господство всеми способами и методами», — считает член-корреспондент РАЕН.
Квартирами и особняками в Великобритании в своем время обзавелись в том числе и российские олигархи: Роман Абрамович, Михаил Фридман, Леонид Федун, Андрей Гурьев и другие. Но после начала СВО Великобритания ввела против России санкции, в рамках которых были заблокированы находящиеся в Британии счета, недвижимость и другое имущество россиян.
В октябре 2025 года в британском Минфине отмечали, что с начала спецоперации на Украине были заморожены российские активы на сумму более 28,7 миллиарда фунтов (более 2,9 триллиона рублей). Антироссийские ограничения коснулись 2,1 тысячи физических и юридических лиц.
Мало того, что активы России заморожены, Лондон грозится передать их Киеву. Так, в конце 2025 года The Times писала, что британские власти готовы отдать Украине активы РФ на 8 миллиардов фунтов (более 834 миллиарда рублей). Поэтому российские миллиардеры активно пытаются выйти из списка санкций. Но пока это удалось не многим: среди них бывший топ-менеджер «Сбера» Лев Хасис, бывший российский сенатор Фархад Ахмедов, а также отказавшиеся от российского гражданства бизнесмены Олег Тиньков и Игорь Макаров.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским в России, деятельность запрещена.