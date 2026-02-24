Взрыв на Савеловском вокзале: один сотрудник ДПС погиб, двое пострадали. Что известно о происшествии

В ночь на 24 февраля у Савеловского вокзала в Москве прогремел взрыв. В результате погиб инспектор ДПС, еще двое полицейских получили тяжелые ранения. Устроивший взрыв нападавший скончался на месте от полученных травм. На место происшествия лично выезжал глава МВД Владимир Колокольцев. Daily Storm собрал все, что известно о трагедии к этому часу.





Нападение на патруль





Трагедия произошла около полуночи, примерно в 00:05. По официальной информации МВД, служебный автомобиль отдельного батальона ГИБДД УВД по СВАО Москвы находился на площади Савеловского вокзала. В это время к машине приблизился неизвестный мужчина, после чего произошла детонация «неустановленного устройства».





Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что жертвой инцидента стал 34-летний старший лейтенант Денис Братущенко. Он служил в столичных органах правопорядка с марта 2019 года. У офицера остались жена и двое детей. В ведомстве пообещали оказать семье погибшего и раненым коллегам всю необходимую помощь





Состояние пострадавших





В результате детонации двое напарников Братущенко получили серьезные травмы. По данным Telegram-канала «112», у одного из госпитализированных диагностирован ушиб головного мозга, второй получил ожог лица и контузию.





Общее состояние госавтоинспекторов оценивается как стабильно тяжелое. Помимо этого, врачи зафиксировали у них множественные осколочные ранения конечностей и туловища. В настоящий момент медики борются за их здоровье. Сам нападавший, чья личность сейчас устанавливается, погиб в момент взрыва.





Ведется расследование





Вскоре после случившегося на площадь Савеловского вокзала прибыл министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев для координации работы оперативных служб.





Главное следственное управление СК России по Москве уже возбудило уголовное дело. Расследование ведется по статье 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и части 1 статьи 222.1 «Незаконный оборот взрывных устройств» УК РФ.





Несмотря на то что изначально в СМИ появлялась информация о возможном бегстве нападавшего, позже следствие подтвердило, что он убит взрывом. Сейчас на месте работают криминалисты СКР совместно с оперативными службами.





«Осматривается место происшествия, изучаются записи камер видеонаблюдения. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — заявили в Следственном комитете.





Специалистам предстоит установить тип и мощность сработавшего устройства, а также мотивы преступника.