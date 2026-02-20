Можно ли православным есть праздничные блюда и пить алкоголь 23 Февраля? Отвечают священники

23 Февраля посвящено защитникам Отечества и памяти погибших участников боевых действий, некоторые в этот день проводят поминальный обед. В 2026 году эта дата выпадает на первый день Великого поста. В течение 40 дней с этого числа верующие не употребляют продукты животного происхождения и алкоголь. Священники объяснили, следует ли в этот день есть праздничные блюда и пить алкоголь.





Отец Феодорит (Сергей Сеньчуков) советует 23 Февраля отказаться от празднеств и запрещенных в пост продуктов.





«Вообще, в первый день Великого поста по уставу не полагается ни есть, ни пить — ничего. Но это по уставу. Понятно, что так мало кто живет, большинство людей все-таки что-то ест и пьет жидкость какую-то, потому что мало кто может выдержать сухое голодание», — отмечает священник в беседе с Daily Storm.





Пост должен быть максимально строгим, поэтому ни о каких торжественных мероприятиях в этот день речи идти не может, продолжает он.





«Мы, безусловно, можем вспомнить погибших, поздравить людей, которые имеют отношение к армии: кто служил в Советской армии <...>, кто защищает Отечество сейчас. Но мы не должны этот день превращать в какой-то праздничный день в плане пищи, спиртного и так далее. Поздравить — да, конечно! Наши особые чувства, уважение к этим людям никуда не деваются, но никакого празднества в этот день, конечно, устраивать нельзя, независимо от того, насколько важна эта дата. С точки зрения церковной этого делать не следует», — рекомендует отец Феодорит.





С ним соглашается заведующий кафедрой библейских и богословских дисциплин Калужской духовной семинарии протоиерей Димитрий Моисеев.





«Думаю, что это [праздничный обед] все-таки неправильно, потому что Великий пост важнее в данном случае. Помянуть погибших можно, потому что великопостное богослужение, которое совершается утром каждый день, подразумевает небольшую заупокойную службу в конце. Это очень хорошо — помянуть! А вот [праздничный] обед устраивать в этот день, наверное, все-таки не стоит» — говорит священник.





Соблюдение поста в этот день принесет больше пользы, чем праздничный стол, считает протоиерей.





Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля. После его окончания, 12 апреля, православные отпразднуют Пасху.