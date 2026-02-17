Госорганизации продолжают закупать услуги по ведению Telegram, несмотря на блокировку

Чиновники и государственные медиа продолжают приобретать услуги по ведению Telegram, несмотря на блокировку. После 10 февраля, когда Роскомнадзор подтвердил, что продолжает ограничивать работу мессенджера, как минимум три организации разместили закупки по продвижению в этом сервисе. Мессенджер пока не будут исключать из документов о закупке, сообщил Daily Storm представитель одного из заказчиков.





Центр по техническому сопровождению госзакупок в Кировской области 12 февраля объявил тендер на услуги по размещению информации о деятельности губернатора и властей региона в интернете, включая мессенджеры MAX и Telegram. Цена контракта — 2,3 миллиона рублей.





Окружная телерадиокомпания «Югра» готова заплатить почти пять миллионов (4,973 миллиона) рублей за размещение информации «о социально-экономическом и общественно-политическом развитии» ХМАО — Югры в Telegram, «ВКонтакте» и на сайте СМИ. Мессенджер пока не будут исключать из конкурсной документации, сообщили Daily Storm по телефону, указанному в закупке.





«Пока что нет такой информации (об исключении Telegram из закупки. — Примеч. Daily Storm). <...> не было информации, что Telegram вдруг куда-то убираем. Вижу, что как-то он непонятно, конечно, работает, но пока что необходимая аудитория там есть, которая нам нужна», — пояснили в телерадиокомпании.





А Камчатский ресурсный центр содействия развитию семейных форм устройства 12 февраля объявил конкурс на создание чат-бота в Telegram за 85 тысяч рублей.





Есть и другие закупки, которые были размещены еще до новой волны блокировки мессенджера. Конкурсные процедуры по ним продолжаются.





Самая крупная — из Подмосковья, на 119 миллионов рублей. На эту сумму информагентство «Контент-центр» из Мособласти хочет закупить услуги по освещению деятельности региональных властей «в общественно-политических, экономических и культурных Telegram-каналах федерального значения».





Новость о блокировке мессенджера вызвала вопросы у потенциальных подрядчиков. Один из претендентов обратился за разъяснениями к представителям «Контент-центра». Его интересовало планирует ли заказчик переподписывать контракт с победителем в пользу альтернативных платформ в случае, если Telegram окончательно заблокируют.





«Уважаемый участник! Проектом договора не предусмотрено «переподписание» в пользу альтернативных источников», — говорится в ответе госучреждения.





Daily Storm не удалось связаться с «Контент-центром» из Подмосковья, Камчатским ресурсным центром и Центром по техническому сопровождению госзакупок в Кировской области.





Роскомнадзор 17 февраля отказался комментировать сообщения о том, что мессенджер Telegram может быть полностью заблокирован в России с 1 апреля.





10 февраля в ведомстве заявили, что продолжат последовательно ограничивать работу мессенджера. В РКН пояснили, что ограничения вводятся, поскольку сервис «по-прежнему не исполняет российское законодательство», не противодействует мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях.