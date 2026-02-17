Роскомнадзор отреагировал на слухи о полной блокировке Telegram с 1 апреля

Роскомнадзор отказался комментировать появившуюся информацию о том, что мессенджер Telegram может быть полностью заблокирован в России с 1 апреля.





«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — сказали Daily Storm в РКН.





Telegram-канал Baza сообщил, что РКН якобы готовит тотальную блокировку мессенджера по аналогии с уже запрещенными в РФ соцсетями. По данным канала, с 1 апреля приложение перестанет работать как через мобильные сети, так и через стационарный интернет на всей территории страны.





Ранее Роскомнадзор сообщил о поэтапном ограничении работы Telegram в России. В ведомстве объяснили эти шаги тем, что площадка нарушает российское законодательство. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что ограничение является попыткой заставить граждан перейти на «контролируемое государством приложение для слежки и цензуры».