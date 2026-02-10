Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram в России

Роскомнадзор официально подтвердил введение ограничений на работу мессенджера Telegram и заявил о готовности сохранять эти меры до тех пор, пока сервис не начнет исполнять российское законодательство. Об этом говорится в заявлении ведомства.





В РКН пояснили, что Telegram не защищает персональные данные пользователей и не принимает реальных мер для противодействия мошенничеству. Роскомнадзор подчеркнул, что платформа, как и ряд других мессенджеров, по-прежнему не устранила нарушения.





«Мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами. Но при одном, очень простом условии: уважение к России и ее гражданам, соблюдение законов Российской Федерации», — заявили в ведомстве.





Ограничения будут сохраняться до выполнения этих требований.





Ранее сообщалось, что Роскомнадзор планирует частично ограничить работу мессенджера Telegram в России. Перед этим пользователи рассказали об ухудшении работы мессенджера. Также стало известно, что Таганский районный суд Москвы рассматривает семь административных дел в отношении мессенджера.