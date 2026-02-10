Новости
Новости 18+
St
Роскомнадзор начнет замедлять работу Telegram в России
18+
Доступ ограничат уже 10 февраля undefined
Новости

Роскомнадзор начнет замедлять работу Telegram в России

Доступ ограничат уже 10 февраля

Роскомнадзор планирует частично ограничить работу мессенджера Telegram в России. Об этом РБК сообщили три источника в IT-индустрии и профильных ведомствах.


По данным двух собеседников издания, работа по замедлению сервиса может начаться уже во вторник, 10 февраля. Третий источник утверждает, что подобные меры уже принимаются. 


Ранее сообщалось, что пользователи из России на протяжении двух дней жалуются на медленную работу мессенджера. В частности, у людей медленно загружаются видео и отправляются сообщения.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#telegram #ограничения #ркн
Загрузка...
Загрузка...