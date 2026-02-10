Роскомнадзор начнет замедлять работу Telegram в России

Роскомнадзор планирует частично ограничить работу мессенджера Telegram в России. Об этом РБК сообщили три источника в IT-индустрии и профильных ведомствах.





По данным двух собеседников издания, работа по замедлению сервиса может начаться уже во вторник, 10 февраля. Третий источник утверждает, что подобные меры уже принимаются.





Ранее сообщалось, что пользователи из России на протяжении двух дней жалуются на медленную работу мессенджера. В частности, у людей медленно загружаются видео и отправляются сообщения.