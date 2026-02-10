Собянин: Все изменения, происходящие в городе, не для галочки, а для москвичей

Все изменения, происходящие в Москве, направлены на пользу жителей и не являются формальностью. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин на Международном конгрессе государственного управления — 2026.





«Все эти изменения — не для галочки. Они для москвичей. И ты когда это делаешь, должен понимать, что в конечном счете от этого выиграет москвич», — сказал Собянин.





Он добавил, что именно это понимание определяет скорость и качество преобразований, так как чиновник должен быть уверен, что его работа принесет реальную пользу городу.