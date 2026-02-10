Пользователи из России вторые сутки жалуются на сбой в Telegram

Российские пользователи вновь столкнулись с перебоями в работе мессенджера Telegram 10 февраля. Об этом свидетельствуют данные сервисов мониторинга Downdetector и «Сбой.рф».





С начала суток на платформу «Сбой.рф» поступило около тысячи жалоб, хотя их количество несколько меньше, чем вчера. Downdetector зафиксировал пик обращений около 07:30 утра по московскому времени — 621 жалоба за час и 8021 за сутки.





Основные жалобы поступают из отдаленных регионов, таких как Ненецкий автономный округ, Магаданская, Сахалинская и Новосибирская области. Тем не менее, проблемы также фиксируются в центральной части страны, включая Москву.





Примерно две трети пользователей сообщили о полном отсутствии связи, а остальные отметили неполадки с мобильным приложением, уведомлениями или доступом к веб-версии. У некоторых не загружаются видео.