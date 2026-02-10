«Трясло все»: землетрясение произошло в Краснодарском крае

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.





Эпицентр находился в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска, очаг залегал на глубине около 10 километров. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что повреждений объектов инфраструктуры нет.





Очевидцы из пригородов Новороссийска и Мысхако описывают один сильный толчок, сопровождавшийся гулом, который напоминал взрыв или работу бытовой техники на высоких оборотах.





«Люди пишут, что было два толчка, но у нас был один, очень сильный, продолжавшийся около пяти секунд. Трясло все: дом в два этажа буквально напомнил о своем существовании — окна, стены, крыша. Стоял мощный гул, как в детстве, когда садишься на стиральную машинку во время отжима», — рассказала РИА Новости очевидица.





Сведений о жертвах или разрушениях не поступало.