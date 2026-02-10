Новости
Новости 18+
St
Умер известный адвокат Генрих Падва, защищавший Япончика, Сердюкова и Галкина
18+
Ему было 94 года undefined
Новости

Умер известный адвокат Генрих Падва, защищавший Япончика, Сердюкова и Галкина

Ему было 94 года

На 95-м году жизни скончался известный российский адвокат Генрих Падва. О смерти сообщил его коллега Максим Пашков в Telegram.


Падва получил широкую известность благодаря участию в самых громких процессах. В разное время его клиентами были политики Анатолий Лукьянов и Павел Бородин, предприниматель Михаил Ходорковский (признан Минюстом РФ иностранным агентом), актер Владислав Галкин, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (известный как Япончик) и другие известные лица. В 1995 году он основал собственную адвокатскую контору, ставшую одной из ведущих в стране.


Падве приписывают ключевую роль в отмене смертной казни в России — по его жалобе Конституционный суд признал высшую меру наказания неконституционной. За огромный вклад в юриспруденцию он был удостоен звания «Заслуженный юрист РФ» и высшей адвокатской награды — медали имени Федора Плевако.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#адвокат #смерть #генрих падва
Загрузка...
Загрузка...