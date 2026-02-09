Новости
Новости 18+
St
Суд в России впервые оштрафовал человека за лайки в YouTube
18+
Пенсионер выплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию undefined
Новости

Суд в России впервые оштрафовал человека за лайки в YouTube

Пенсионер выплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию

Ковдорский районный суд Мурманской области вынес первое в России решение о штрафе за лайки на видеохостинге YouTube по делу о дискредитации Российской армии. Соответствующее постановление размещено на сайте суда.


Пенсионера Василия Йовдия оштрафовали на 30 тысяч рублей. В материалах суда указано, что мужчина оставлял «одобрительные реакции» под видео иностранного агента. Хотя название ролика не приводится, в одном из них как минимум шла речь об убийстве генерала Игоря Кириллова в результате теракта в Москве в декабре 2024 года. Суд счел эти действия публичной дискредитацией ВС РФ.


Йовдий признал вину и раскаялся. Суд учел это, а также возраст и имущественное положение пенсионера, но все равно счел его вину доказанной. Известно, что мужчина является гражданином Украины, а в России у него есть вид на жительство.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#суд #лайк #дискредитация армии
Загрузка...
Загрузка...