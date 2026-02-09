Суд в России впервые оштрафовал человека за лайки в YouTube

Ковдорский районный суд Мурманской области вынес первое в России решение о штрафе за лайки на видеохостинге YouTube по делу о дискредитации Российской армии. Соответствующее постановление размещено на сайте суда.





Пенсионера Василия Йовдия оштрафовали на 30 тысяч рублей. В материалах суда указано, что мужчина оставлял «одобрительные реакции» под видео иностранного агента. Хотя название ролика не приводится, в одном из них как минимум шла речь об убийстве генерала Игоря Кириллова в результате теракта в Москве в декабре 2024 года. Суд счел эти действия публичной дискредитацией ВС РФ.





Йовдий признал вину и раскаялся. Суд учел это, а также возраст и имущественное положение пенсионера, но все равно счел его вину доказанной. Известно, что мужчина является гражданином Украины, а в России у него есть вид на жительство.