Чеснаков: Реакция Путина показывает, что стратегия Собянина имеет поддержку

Встреча президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, на которой обсуждались итоги 2025 года, свидетельствует о твердой поддержке федеральным центром курса столичных властей. Такую оценку дали политологи по итогам переговоров.





«Внимание Путина к развитию столицы вполне понятно — Москва не только политический и экономический центр страны, но и один из глобальных центров, мегаполис, в котором формируются тренды», — заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.





Он подчеркнул, что при Собянине столица вышла на новый уровень, а позитивная реакция президента показывает поддержку его стратегии на самом высоком уровне, передает «МК».





Президент Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин в своем Telegram-канале отметил, что столица делает ставку на «экономику умного роста» и реальный технологический суверенитет. По его словам, рост инвестиций на 63% за шесть лет и целевой показатель в 50% для высокотехнологичной промышленности — это прямой ответ на вызовы времени. Костин также выделил в качестве главного индикатора социальный результат, указав на достижение продолжительности жизни москвичей в 80 лет.





Эксперты сошлись во мнении, что высокая оценка президента работе команды Собянина носит стратегический характер и сигнализирует о востребованности московского опыта системного развития для всей страны. По их мнению, Москва демонстрирует способность обеспечивать уверенный рост, работая на опережение и создавая «московский стандарт» управления.