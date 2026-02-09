В Казахстане решили изменить статус русского языка и внесли поправку в новую Конституцию

В проект новой Конституции Казахстана внесена правка, касающаяся статуса русского языка. Об этом сообщил заместитель председателя Конституционного суда республики Бакыт Нурмуханов.





По его словам, была изменена формулировка о его использовании в госорганах. Согласно первоначальному тексту, в государственных организациях русский язык употреблялся «наравне» с казахским. В окончательной редакции девятой статьи слово «наравне» заменено на «наряду».





По словам Нурмуханова, правка была внесена лингвистами и экспертами для обеспечения терминологической и семантической единообразности текста основного закона.