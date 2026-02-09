Новости
Новости 18+
St
«Прыгала от радости, она сломалась»: спортсмены пожаловались на некачественные олимпийские медали
18+
Организаторы разбираются с проблемой undefined
Новости

«Прыгала от радости, она сломалась»: спортсмены пожаловались на некачественные олимпийские медали

Организаторы разбираются с проблемой

На Олимпийских играх в Италии медали оказались настолько хрупкими, что начали ломаться в первые же часы после церемонии награждения. Об этом заявили несколько спортсменов.


«Обращайтесь с осторожностью. Не прыгайте в них. Я прыгала от радости, и она сломалась», — предупредила коллег чемпионка в скоростном спуске, американка Бризи Джонсон, в разговоре с AP.


Серебряный призер, шведская лыжница Эбба Андерссон, рассказала SVT, как ее медаль раскололась на три части в снегу во время пробежки с другой спортсменкой. Немецкий биатлонист Юстус Штрелов пожаловался на крепление — медаль соскользнула с ленты. Чемпионка в фигурном катании Алиса Лю также показала свою сломанную награду.


Награды для Игр изготовил Государственный полиграфический и монетный институт Италии (IPZS). Организаторы заявили, что осведомлены о проблеме и пытаются выяснить причины дефектов.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#олимпиада #италия #медаль
Загрузка...
Загрузка...