«Прыгала от радости, она сломалась»: спортсмены пожаловались на некачественные олимпийские медали

На Олимпийских играх в Италии медали оказались настолько хрупкими, что начали ломаться в первые же часы после церемонии награждения. Об этом заявили несколько спортсменов.





«Обращайтесь с осторожностью. Не прыгайте в них. Я прыгала от радости, и она сломалась», — предупредила коллег чемпионка в скоростном спуске, американка Бризи Джонсон, в разговоре с AP.





Серебряный призер, шведская лыжница Эбба Андерссон, рассказала SVT, как ее медаль раскололась на три части в снегу во время пробежки с другой спортсменкой. Немецкий биатлонист Юстус Штрелов пожаловался на крепление — медаль соскользнула с ленты. Чемпионка в фигурном катании Алиса Лю также показала свою сломанную награду.





Награды для Игр изготовил Государственный полиграфический и монетный институт Италии (IPZS). Организаторы заявили, что осведомлены о проблеме и пытаются выяснить причины дефектов.