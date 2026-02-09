В КПРФ ответили на сообщения о том, что коммунисты на выборах в Думу будут активно уделять внимание мигрантам, получившим гражданство России

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко ответил на сообщения о том, что коммунисты на выборах в Госдуму будут активно уделять внимание приезжим, получившим гражданство России. В Telegram-каналах на прошлой неделе писали, что в компартии «якобы принято решение включить в число приоритетных категорий на выборах в Госдуму мигрантов, получивших российские паспорта». Авторы сообщений тогда пояснили, что у партии «несколько миллионов избирателей на кону».





Пресс-секретарь коммунистов заявил, что такие сообщения не имеют отношения к действительности, и обвинил политтехнологов в манипуляции избирателями по отношению к компартии.





Говоря о политике партии в отношении приезжих, пресс-секретарь напомнил об активном участии КПРФ в разработке миграционного законодательства.





«[Депутат Госдумы от КПРФ] Леонид Калашников возглавляет комитет по делам СНГ, и КПРФ как раз разрабатывала тот <...> миграционный закон, который во многом имеет противостояние всякому роду дельцам, которые завозят сюда нелегально мигрантов, получая на этом огромные криминальные барыши. Конечно, это огромное миграционное лобби, а наш закон, соответственно, ставит точку на этом», — пояснил политик.





«Мы неоднократно говорили, что есть пример Белоруссии, который успешно реализован на территории страны. И нам во многом надо смотреть и во многом положительные моменты перенимать», — добавил он.





Выборы в Госдуму IX созыва пройдут 20 сентября 2026 года. По итогам прошлых выборов 2021 года КПРФ заняла второе место после «Единой России». Единороссы тогда получили 324 мандата, коммунисты — 57 мандатов.