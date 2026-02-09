Ярмольник объяснил, почему не будет участвовать в выборах в Госдуму от «Зеленых» и других партий

Российская партия «Зеленые» предложила ведущей Яне Чуриковой, актеру Леониду Ярмольнику и еще нескольким знаменитостям выдвинуть свои кандидатуры для участия в думских выборах в 2026 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письма партии. Ярмольник объяснил Daily Storm, почему не будет участвовать в выборах в Госдуму от «Зеленых» и других объединений.





«Нет, нет, это их инициатива. Я считаю, что сейчас дело не в этом, а дело в том, чтобы решить основную проблему: проблему [СВО]. А потом уже будем заниматься «Зелеными». Это все их инициатива, никакого отношения ко мне практического не имеет», — прокомментировал Daily Storm предложение партии Леонид Ярмольник.





Артист добавил, что вообще не рассматривает возможность участия в выборах в Госдуму.





«Нет, я считаю, что это не мое. Мне есть чем заниматься в том, чем я занимаюсь. А работа в Думе — это отдельная работа, которой нужно заниматься с утра до вечера, а значит, оставить свою профессию. Я к этому не готов и не считаю себя вполне компетентным, чтобы работать в Думе. Это не из скромности, это объективно. Я как-то не готов к госслужбе. Мне достаточно работы в той профессии, которой я занимаюсь, <...> в той области, где я уже почти все знаю и многое умею», — пояснил актер.





Леонид Ярмольник участвовал в выборах в Мосгордуму от партии «Гражданская платформа» в 2014 году. После окончания выборов артист заявил, что никогда в жизни больше не будет в них участвовать, «потому что большего безобразия и большего бесстыдства в своей жизни не видел». Он сказал, что был свидетелем, как допускались «безнаказанные нарушения предвыборной борьбы».





Выборы в Госдуму IX созыва пройдут 20 сентября 2026 года. На прошлых думских выборах в 2021 году партия «Зеленые» заняла девятое место, набрав 0,91% голосов (более полумиллиона избирателей).