Инспектор ГИБДД оштрафовал робота-доставщика, который мешал пешеходам в Москве

Московский суд отменил штраф в 300 тысяч рублей, выписанный компании «Рободоставка» за действия ее робота-доставщика в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы.





Инспектор ГИБДД оштрафовал компанию, посчитав, что их робот создал помехи пешеходам, вынудив их обходить его по проезжей части. «Рободоставка» оспорила штраф в Мещанском суде, указав на отсутствие умысла. Суд встал на сторону компании, отметив, что робот-доставщик не является транспортным средством.





В решении также сказано, что тротуар не был заблокирован полностью, а решение пешеходов выйти на проезжую часть не доказывает, что они были к этому вынуждены. В итоге компания была признана невиновной.