Штраф до 64 миллионов рублей грозит Telegram из-за неудаления запрещенного контента

Таганский районный суд Москвы рассматривает семь административных дел в отношении мессенджера Telegram за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщает ТАСС.





«В суде зарегистрированы семь протоколов, составленных в отношении Telegram <...> за неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями», — рассказали в суде.





В то же время РИА Новости пишет, что речь идет о восьми постановлениях. За каждое нарушение предусмотрен штраф до восьми миллионов рублей, общая сумма может составить 64 миллиона.





Ранее сообщалось, что Роскомнадзор планирует частично ограничить работу мессенджера Telegram в России. Перед этим пользователи рассказали об ухудшении работы мессенджера.