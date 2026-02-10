Новости
Штраф до 64 миллионов рублей грозит Telegram из-за неудаления запрещенного контента
Таганский районный суд Москвы рассматривает семь административных дел в отношении мессенджера Telegram за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщает ТАСС.


«В суде зарегистрированы семь протоколов, составленных в отношении Telegram <...> за неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями», — рассказали в суде.


В то же время РИА Новости пишет, что речь идет о восьми постановлениях. За каждое нарушение предусмотрен штраф до восьми миллионов рублей, общая сумма может составить 64 миллиона.


Ранее сообщалось, что Роскомнадзор планирует частично ограничить работу мессенджера Telegram в России. Перед этим пользователи рассказали об ухудшении работы мессенджера.

