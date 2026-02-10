Военные и гуманитарные вопросы, в том числе по части жестокого обращения с пленными, занимают значительную часть переговорного процесса между Россией и Украиной. Об этом Daily Storm заявил лидер ЛДПР, глава думского комитета по международным делам и экс-участник переговорной группы Леонид Слуцкий.





«Подробности при этом не раскрываются, работают в «режиме тишины», а не «мегафонной дипломатии». Но стоит обратить внимание, что после практически каждого раунда объявляются договоренности о масштабных обменах пленными. И это большая заслуга наших переговорщиков по спасению солдат», — сказал Слуцкий.





Он добавил, что при этом стоит упомянуть об огромном количестве свидетельств зверств ВСУ, которые приносят российские военные по возвращению домой. Об этом, в частности, после последнего обмена 157 на 157 говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, уточнил Слуцкий.





«Сигналы идут и по линии силовых ведомств. Бандеровцы не соблюдают никаких конвенциальных норм. Международное гуманитарное право для них пустой звук. Над нашими пленными издеваются, в лучшем случае им не оказывается вовремя помощь. Мы об этом также заявляем на всех уровнях», — подчеркнул председатель ЛДПР.





В заключение участник переговорного процесса отметил, что каждый случай жестокого обращения с пленными фиксируется.





«Имена и фамилии наших пострадавших известны. Все это военные преступления. Меньше их или больше — от ответственности не должен уйти ни один из укронацистских карателей», — подытожил Слуцкий.