Политолог Калачев: Путин видит, что Собянин — человек дела

Встреча президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина продемонстрировала, что глава государства видит в нем надежного партнера. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Константин Калачев, комментируя рабочую встречу по итогам 2025 года.





Эксперт отметил, что президент считает мэра столицы ценным членом команды, сильным администратором и ответственным управленцем.





«Собянин докладывал Путину о делах, цифрах, конкретике. Президент очевидно остался доволен и конкретикой, и позитивной динамикой цифр», — подчеркнул Калачев.





По его словам, Собянин умеет формировать эффективную команду для решения поставленных президентом задач, а московский стандарт — это работа на опережение. Политолог резюмировал, что мэр всегда четко отрабатывает доверенный ему участок работы, что и отмечает глава государства.