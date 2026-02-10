В убийстве экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Балахничева обвинили его сына

Сын бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева задержан по подозрению в его убийстве. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.





«В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, он находится под стражей», — рассказали в ведомстве.





Как уточняют Telegram-каналы, Александр Балахничев приехал к отцу в Одинцово, между ними произошел конфликт, в ходе которого сын нанес несколько ножевых ранений. Валентина Балахничева доставили в больницу, где он скончался от полученных травм 2 февраля в возрасте 76 лет.





Спустя некоторое время было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.





Валентин Балахничев возглавлял ВФЛА почти 25 лет, но был вынужден уйти в отставку на фоне допинговых скандалов. Впоследствии он был пожизненно отстранен от легкоатлетической деятельности и заочно осужден парижским судом за коррупцию.