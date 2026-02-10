Новости
«Маленькие супружеские преступления» — спектакль в Театре сатиры
Московский театр сатиры приглашает зрителей на постановку «Маленькие супружеские преступления» по пьесе французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта. Об этом сообщается на сайте mos.ru.


Летняя премьера 2025 года рассказывает историю пары, где муж, писатель-детективщик, потеряв память, начинает расследование против собственной жены, чтобы понять, правду ли она говорит об их прошлом. В спектакле всего два персонажа — Жиль (Сергей Шнырев) и Лиза (Юлия Пивень). Их диалог в минималистичных декорациях гостиной превращается в дуэль, где раскрываются тайны и проверяется на прочность любовь.


Актеры отмечают, что это многослойная история о том, как сохранить чувства, пройти испытание временем и не оказаться чужими друг другу. Следующие показы спектакля запланированы на 19 февраля, 1 и 24 марта.


Билеты продают на сервисе «Мосбилет».

