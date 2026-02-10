ФСБ задержала третьего соучастника, готовившего покушение на генерала Алексеева

Силовики задержали третьего соучастника в деле о покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщили в ФСБ.





Им оказался россиянин Павел Васин, сын другого фигуранта, Виктора Васина. По данным Центра общественных связей ведомства, задержанный дал признательные показания. Он подтвердил, что входившая в группу агентура украинской СБУ, Любомир Корба и Виктор Васин, также вели слежку еще за двумя высокопоставленными сотрудниками Минобороны для подготовки диверсионно-террористических актов.





Васин-младший, по версии следствия, обеспечивал сообщников автомобилями для наблюдения и изъятия оружия, приобретал технические средства слежения и помогал собирать информацию об адресах и автомобилях целей с помощью интернет-сервисов. Он заявил, что был завербован Корбой в сентябре 2025 года и выполнял его поручения.





Еще одну соучастницу покушения Зинаиду Серебрицкую объявили в международный розыск. Как передает ТАСС, она скрылась на территории Турции.





Серебрицкая прилетела в Стамбул рейсом из России. У нее есть российский паспорт, которым пользовалась для въезда в РФ из ЛНР и перемещения по стране.





Daily Storm собрал все подробности, которые известны об этом преступлении.