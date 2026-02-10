Самые ожидаемые релизы резидентов Московского кластера видеоигр и анимации

Московский кластер видеоигр и анимации планирует выпустить в 2026 году 11 новых игр и один анимационный проект. Об этом сообщили в Агентстве креативных индустрий Москвы.





Среди них — космический симулятор Star Paws, где игрок управляет котом-космонавтом, и приключение Toto's Journey по мотивам «Волшебника изумрудного города».





Также студия Black Caviar Games готовит демоверсии двух проектов: сюжетной игры «ПИО» об альтернативной реальности, где СССР достиг технологического превосходства, и хоррора с элементами выживания «Северный цветок: Последний дозор». Всего резидентами кластера, открытого в «Сколково» в ноябре 2025 года, являются почти 50 студий.





Глава Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова отметила, что кластер создает условия для комплексной поддержки разработчиков — от создания продукта до его продвижения на рынке. Вторая очередь кластера планируется к открытию в 2026 году.