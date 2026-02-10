Новости
Британия готовится к конфликту с Россией, военные уже проходят подготовку на полигоне
Британские солдаты проходят подготовку к возможному военному конфликту с Россией. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на документальный фильм от Channel 5.


Военнослужащие отрабатывают навыки на полигоне, который имитирует городскую застройку в зоне боевых действий на Украине. 


«Солдаты крупнейшего пехотного полка армии Британии готовятся к потенциальной войне с Россией на единственном в стране полигоне, имитирующем зону конфликта», — говорится в статье.


Полигон Коупхилл-Даун в графстве Уилтшир был построен еще в 1987 году для тренировок в городских условиях во время холодной войны. Сейчас он используется для обучения молодых военнослужащих, которые могут быть отправлены в Восточную Европу. 


В документальном проекте «Взвод 24/7: Подготовка к войне» показаны их тренировки, включая отработку ближнего боя.


Ранее сообщалось, что британский спецназ готовится к операциям по захвату российских нефтяных танкеров из так называемого теневого флота в рамках усиления санкционного давления. 

#рф #военный конфликт #британия
