Британия готовится к конфликту с Россией, военные уже проходят подготовку на полигоне

Британские солдаты проходят подготовку к возможному военному конфликту с Россией. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на документальный фильм от Channel 5.





Военнослужащие отрабатывают навыки на полигоне, который имитирует городскую застройку в зоне боевых действий на Украине.





«Солдаты крупнейшего пехотного полка армии Британии готовятся к потенциальной войне с Россией на единственном в стране полигоне, имитирующем зону конфликта», — говорится в статье.





Полигон Коупхилл-Даун в графстве Уилтшир был построен еще в 1987 году для тренировок в городских условиях во время холодной войны. Сейчас он используется для обучения молодых военнослужащих, которые могут быть отправлены в Восточную Европу.





В документальном проекте «Взвод 24/7: Подготовка к войне» показаны их тренировки, включая отработку ближнего боя.





Ранее сообщалось, что британский спецназ готовится к операциям по захвату российских нефтяных танкеров из так называемого теневого флота в рамках усиления санкционного давления.