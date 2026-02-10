Дуров впервые прокомментировал ограничение работы Telegram в России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что ограничение работы его сервиса в России является попыткой заставить граждан перейти на «контролируемое государством приложение для слежки и цензуры». Свое мнение он опубликовал у себя в канале.





Дуров провел параллель с Ираном, который, по его словам, восемь лет назад пытался применить ту же стратегию, запретив Telegram, чтобы продвинуть государственную альтернативу. Он отметил, что большинство иранцев до сих пор пользуются мессенджером, обходя блокировку.





По словам предпринимателя, «ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением». Также Дуров добавил, что его площадка «выступает за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на любое давление».





Ранее Роскомнадзор сообщил о поэтапном ограничении работы Telegram в России. В ведомстве объяснили эти шаги тем, что площадка нарушает российское законодательство.