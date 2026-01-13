The Times: Британский спецназ готовится к захвату российских нефтяных танкеров

Британский спецназ готовится к операциям по захвату российских нефтяных танкеров из так называемого теневого флота в рамках усиления санкционного давления. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в оборонном ведомстве королевства.





По данным издания, официальные лица нашли «правовые основания» для подобных действий в море, ссылаясь на закон о санкциях и противодействии отмыванию денег. Миссии будет проводить Служба специальных операций на море (SBS) Королевского флота — элитное подразделение. Бойцы SBS обучены захватывать корабли, спускаясь на палубы с вертолетов.





Источник в британском оборонном ведомстве подтвердил разработку таких вариантов, отметив, что «если вы хотите усилить экономическое давление на Россию, то в этом поможет спецназ». Конкретные сроки развертывания операций пока не называются.





Ранее военные США захватили несколько танкеров. Один из них был под российским флагом, а среди экипажа были россияне. После запроса российской стороны Дональд Трамп решил освободить граждан РФ.