Трамп освободил двух россиян с захваченного танкера «Маринера»

Двое россиян из экипажа нефтяного танкера «Маринера», задержанного США в Северной Атлантике, будут освобождены. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.





По ее словам, решение об освобождении принял президент США Дональд Трамп в ответ на обращение российской стороны. Захарова отметила, что Россия приветствует это решение и выражает признательность руководству США. В настоящее время прорабатываются вопросы для скорейшего возвращения российских граждан на родину.





Напомним, ранее американские военные высадились на танкер, который ходил под российским флагом. Россия потребовала немедленно прекратить незаконные действия в отношении «Маринеры», обеспечить гуманное обращение с экипажем, в котором есть российские граждане, и не препятствовать их возвращению на родину.