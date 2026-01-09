Новости
Новости 18+
St
Трамп освободил двух россиян с захваченного танкера «Маринера»
18+
В скором времени они вернутся домой Коллаж: Daily Storm
Новости

Трамп освободил двух россиян с захваченного танкера «Маринера»

В скором времени они вернутся домой

Коллаж: Daily Storm

Двое россиян из экипажа нефтяного танкера «Маринера», задержанного США в Северной Атлантике, будут освобождены. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.


По ее словам, решение об освобождении принял президент США Дональд Трамп в ответ на обращение российской стороны. Захарова отметила, что Россия приветствует это решение и выражает признательность руководству США. В настоящее время прорабатываются вопросы для скорейшего возвращения российских граждан на родину.


Напомним, ранее американские военные высадились на танкер, который ходил под российским флагом. Россия потребовала немедленно прекратить незаконные действия в отношении «Маринеры», обеспечить гуманное обращение с экипажем, в котором есть российские граждане, и не препятствовать их возвращению на родину.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#сша #россияне #маринера
Загрузка...
Загрузка...