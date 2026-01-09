Сторона Лурье отказалась принять квартиру Долиной

Представитель Полины Лурье не согласился принять бывшую квартиру певицы Ларисы Долиной из-за ошибки в акте приема-передачи. Об этом ТАСС сообщила адвокат Долиной Мария Пухова.





«Квартира готова к передаче с 5 января, как мы ранее говорили, к этой дате с нашей стороны были подготовлены документы — акт приема-передачи квартиры. 5 января Полина не смогла приехать, назначила дату сегодня. Но сегодня на встрече адвокат Полины отказалась подписывать акт, поскольку он датирован 5-м числом, и, соответственно, забрать ключи», — сказала адвокат.





Ранее стало известно, что Долина планирует передать ключи от квартиры в Хамовниках 9 января.





Как уточнила адвокат Лурье Светлана Свириденко, сторона покупательницы не приняла ключи от квартиры, поскольку у представителя Долиной не было соответствующих полномочий для оформления акта приема-передачи. Сама Долина не смогла присутствовать на передаче квартиры новой владелице, потому что в данный момент находится за пределами России.





Сторона Лурье планирует дождаться возвращения певицы.





Ранее адвокат Полины Лурье рассказала Daily Storm об ультиматуме от представителей Ларисы Долиной, которой суд предписал немедленно освободить жилье в Хамовниках для заселения покупательницы.