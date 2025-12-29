Адвокат Лурье рассказала об ультиматуме от Долиной, которая не спешит покинуть квартиру

Адвокат Полины Лурье рассказала Daily Storm об ультиматуме от представителей Ларисы Долиной, которой суд предписал немедленно освободить жилье в Хамовниках для заселения покупательницы. Семья Долиной намерена съехать с пожитками не ранее 5 января, уточнила представитель Лурье Светлана Свириденко.





По ее словам, Лурье пока смиренно ждет, но после Нового года терпение лопнет. «Нам так и не удалось попасть в апартаменты и все осмотреть. Адвокат Долиной сказал в ультимативной форме, что 30 декабря они квартиру не освободят. Сама Лурье не расстроена, поскольку адаптировалась к этой ситуации. Она просто ждет в силу своей интеллигентности и порядочности», — сказала представитель Лурье.





«Возможно, [получится попасть в жилье] 5 января. Поймите, нам сложно под конец года действовать и этим пользуется другая сторона», — пожаловалась адвокат.





Telegram-каналы ранее писали о том, что Долина якобы начала паковать пожитки еще 26 декабря. Сообщалось, что сначала их вывозили на премиум-минивене Toyota Alphard, а 29-го к дому пригнали грузовую «газель», куда загрузили баулы с вещами.





«Мы не можем подтвердить, правда ли это, за процессом ее вывоза вещей не следили. Но после 5 января, конечно, обратимся за помощью к приставам, чтобы заставить Долину освободить жилье. Мы же ей не давали срок до 5 января! Нам просто сейчас делать нечего, в канун Нового года», — пояснила адвокат Лурье.





25 декабря Мосгорсуд постановил, что Долина должна немедленно покинуть квартиру в Хамовниках, передав ее законной владелице — Полине Лурье. Судья отмечал, что сложностей с поиском нового жилья и переездом у артистки быть не должно — в собственности семьи Долиной есть и квартира, и загородный дом.





До заседания в Мосгорсуде Долина просила позволить ей пожить в квартире еще несколько месяцев, чтобы собрать вещи, обещая снять свое требование к Полине Лурье об оплате ЖКУ, но певица получила отказ.





Летом 2024 года Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей преподавателю английского языка Полине Лурье. Вскоре артистка пожаловалась, что согласилась на сделку под влиянием мошенников.





Весной 2025 года суд вернул жилье Долиной. Сделка была признана недействительной, а Лурье фактически осталась и без денег, и без квартиры. Покупательница подала кассационную жалобу в Верховный суд. Лурье позднее также отклонила предложение Долиной вернуть деньги в рассрочку в течение нескольких лет.





У самой Долиной и ее дочери Ангелины в собственности имеются два дома (площадью 656 и 363 квадратных метров) и две квартиры, отмечала адвокат Лурье на суде. Она добавили, что у ее доверительницы есть только одна пятая доля в квартире, где проживают родители, сестра, брат и ребенок брата.