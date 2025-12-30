Депутаты Госдумы Виталий Милонов, Андрей Картаполов, Анатолий Вассерман и Нина Останина поделились с Daily Storm своими ожиданиями от наступающего 2026 года. Парламентарии выразили надежду, что он принесет России победу в СВО, а в экономике и культуре тоже будут наблюдаться успехи и развитие.





Виталий Милонов:





— Наверное, все депутаты ждут достижения целей СВО и нашей победы. Это главное, чего мы ждем. Хочется и экономического процветания. Я бы не хотел ждать повышения цен. Надеюсь и жду, что мы качественно увеличим борьбу с поддельной продукцией. После этого производители будут вынуждены обратиться к нашим коровам, козам за их настоящим молоком, а не за этим обезьяньим пальмовым маслом. Вейпы и американские напитки запретим. Все будет настоящее: молоко, мясо. А всю химозу отправим Западу — пусть умирают.





В культуре же мои пожелания — полный запрет фонограммы. Хотелось бы, чтобы наша культура (как и производство) встряхнулась от западных пут и обрела второе дыхание. Рассчитываю, что появятся новые имена. И все эти Пугачевы и другие ведьмы канут в омут небытия, а новые артисты будут радовать не только попсой, но и хорошей музыкой.





Андрей Картаполов:





— От 2026 года жду нашей безоговорочной победы. Сейчас нам главное — победить в СВО, после чего уже можно будет говорить обо всем остальном. Потому что сейчас и экономика, и культура — они все самым теснейшим образом связаны с тем, что происходит на фронте! Ну и здоровья всем, особенно нашим бойцам!





Нина Останина:





— Я жду возвращения с фронта всех, кого ждут матери, сестры, жены, дети. Очень хочется, чтобы СВО завершилась нашей безусловной победой. Совершенно очевидно, что Украина стала кровавой игрушкой в европейских руках. Эта коалиция не желает завершения войны, а ударами по резиденции Путина Киев показал нежелание договариваться.





Еще я жду в 2026-м улучшения положения семей с детьми, решения проблем с демографией. Важно поменять критерии выплаты единого пособия, распространить материнский капитал на второго, третьего, четвертого и последующих детей. Еще один ключевой вопрос — повысить качество и доступность здравоохранения.





В плане экономики — надеюсь на укрепления рубля, ибо без этого позитивных изменений не будет. А что касается культурной сферы — пожелания, чтобы наши деятели могли создавать произведения, которые были бы сравнимы с русской классикой. Чтобы у наших молодых дарований появилась возможность проявить свои таланты на лучших сценических площадках.





Анатолий Вассерман:





— Лично я прежде всего жду новых выборов в Госдуму и гадаю, что у меня по этому поводу может получиться. А для страны в целом жду дальнейших успехов. И не столько боевых — с ними все более-менее уже понятно. В военной сфере надо пожелать ликвидации в 2026 году террористической организации под названием Украина.