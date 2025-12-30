В Белгороде установили памятник жертвам обстрелов ВСУ и вспомнили одну из самых страшных атак

Одна из местных жительниц, Татьяна Жульева, возложила пару цветов. Она рассказала Daily Storm, что пришла почтить память не только жертв декабрьского удара, но и погибших в результате обрушения подъезда дома 12 мая 2024 года. По словам женщины, тогда погибли ее знакомые, целая семья: мама, папа и мальчик-аутист.





«Папа гордился состоянием ребенка. Это для нас просто что-то сказать, сделать, взять. Для некоторых родителей счастье — когда ребенок взял зубную щетку и сам пошел в ванную, какую-то букву произнес, песню запел. И тут — бах! — в один день ни мамы, ни папы, ни ребенка», — дрожащим голосом произнесла Жульева.





Другая жительница, Елена Никифорова, вспомнила, как с мужем чудом не попала в эпицентр обстрела 30 декабря 2023-го.





«В тот день мы с мужем готовились к Новому году. По чистой случайности изменили маршрут и не оказались в этом месте. Планировали заехать в район универмага, на площадь. Хотели зайти в кондитерский магазин «Славянка». <...> Я видела разрывы издалека, с более высокой точки Белгорода», — отметила Никифорова.





Статуя погибшим при обстрелах белгородцам находится в центре города. Место на пешеходном бульваре выбрано неслучайно: здесь стояла инсталляция «Сердце Белгорода». 30 декабря 2023 года один из снарядов разорвался рядом с этим арт-объектом.





Позже на месте декорации возник стихийный мемориал. Однако конструкция простояла всего полтора года — в конце мая 2025-го инсталляция упала от ветра. Позже памятный объект перенесли в краеведческий музей, писали местные журналисты.





«Я не согласна с женщиной, которая говорила, что нужно было установить тут красное сердце. Когда человек попадает на тот свет, он оказывается перед ангелом в виде маленького ребенка. Именно он ведет человека по всем этапам жизни», — считает верующая Татьяна Жульева.





Белгородка также предложила разместить рядом с мемориалом имена погибших земляков. Она отметила, что планирует принести к статуе список имен 17 горожан, погибших весной 2024-го.





Другая жительница, Елена Никифорова, считает работу над мемориалом достойной. «Хотелось бы, чтобы он не такой скорбный был. Смешанные чувства. Но, может быть, он и не может быть другим, потому что события были ужасные», — заметила она.





На открытии памятника побывали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и другие политики региона. Мемориал освятил глава местной митрополии владыка Иоанн, писал руководитель региона.