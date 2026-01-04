«Операция по большому счету не плевая, а так себе». Ветераны российской «Альфы» оценили захват Мадуро оперативниками «Дельты»

Захват венесуэльского президента Николаса Мадуро спецназом отряда «Дельта» армии США был «так себе», и с Зеленским такое провернуть нельзя. Таким мнением с Daily Storm поделились ветераны российского подразделения «Альфа». Они даже готовы помериться силами с западными коллегами на поле боя.

По мнению опрошенных Daily Storm отечественных спецназовцев, операция США в Венесуэле была хорошо проработана, но оказалась несложной из-за отсутствия какого-либо сопротивления.

«Сработали противозаконно, противочеловечно и противогосударственно, но, наверное, нормально. Мне кажется, операция по большому счету не плевая, а так себе. Сопротивления не было никакого, быстренько зашли, видимо, всех подкупили, нашли продажных людей — и все: те двери открыли», — считает полковник ФСБ и ветеран группы «Альфа» Виталий Демидкин.

«Здесь особо ума не надо, потому что операция была подготовлена глобально: была выведена сначала вся инфраструктура, подавлены все основные боевые точки, военные объекты, которые могли оказать сопротивление. И только потом уже сам основной захват был подготовлен. <…> То есть они, в принципе, зашли в здание, которое уже было для них подготовлено. Особого профессионализма я не вижу здесь», — сказал ветеран «Альфы» Игорь Сенин.

Оперативники сошлись во мнении, что российские спецподразделения на порядок профессиональнее, поскольку имеют больше опыта и регулярно встречали реальную угрозу от террористов.

«Наши круче вообще во всем. В количестве операций, спасенных граждан и заложников. Действуют за считаные секунды, освобождают самолеты, домовладения, квартиры. Да и дух-то у нас, наверное, покрепче. Мы ведь воевали и воюем не за деньги, а за людей, которые находятся в беде», — убежден Демидкин.

Он даже хотел бы помериться силами с американскими коллегами.

«С одной стороны, конечно, это эффективно [захват Мадуро], но с другой — мы их [«Дельту»] нигде, наверное, не слышали. Хотелось бы с ними где-то встретиться там. Я имею в виду, на поле боя или еще в какой-нибудь операции», — заявил полковник ФСБ.

Оба члена «Альфы» убеждены, что их товарищам не составит труда захватить Владимира Зеленского. Однако этого до сих пор не происходит, и тому есть множество причин.

Во-первых, это политика. Если бы дали команду произвести такую работу, она давно бы уже была выполнена. Буквально где-то месяца четыре назад было захвачено порядка трех агентов ФБР и ЦРУ нашими ребятами-ветеранами. Никто даже не смог противостоять», — привел пример Сенин.

«Можем элементарно Зеленского выкрасть, но мы выполняем международное право. Поэтому мы пока на эти действия не идем. Но если будет приказ от верховного главнокомандующего — мне кажется, это элементарно. Изучить, выследить, где он находится, и спокойненько взять», — заверил Демидкин.

3 января Вооруженные силы США нанесли удары по инфраструктуре Венесуэлы, после чего глава государства Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны. По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Мадуро был взят силами «Дельты» (Delta Force), элитного подразделения специального назначения американской армии. В операции могли принимать участие и члены Управления по борьбе с наркотиками (DEA).





По данным СМИ, во время этой атаки погибли около 40 венесуэльцев, в том числе гражданских. Среди военнослужащих США потерь нет.