«Все мы — братья»: белгородские предприниматели помогают горожанам пережить блэкаут

В частично обесточенном Белгороде местные предприниматели запустили стихийную благотворительную акцию. На фоне перебоев с электроэнергией и отоплением владельцы кафе открыли двери для горожан — здесь можно согреться, зарядить телефоны, подключиться к Wi-Fi и бесплатно выпить горячий чай или кофе.





Одной из таких точек стала «Веранда» в центре города. По словам управляющей Александры, идея возникла сама собой — как естественная реакция на происходящее.





«Нужно помогать в эти тяжелые времена. Люди ведь созданы друг для друга и взаимной поддержки. Мы угощаем горячим чаем, блинами. Есть перебои со связью, и посетители просят пароль от Wi-Fi, чтобы пообщаться с близкими», — рассказала она Daily Storm.





С утра до обеда в заведении зарядили гаджеты около 20 человек. В основном это жители Харьковской горы — района, где многие дома остались без отопления и электричества.





Похожая инициатива появилась и в кофейне «Третье место». Бариста Ясмина признается: первые часы после отключений сопровождались страхом и растерянностью и именно это подтолкнуло команду к действию.





«Ночью у нас были страх и паника. Мы решили поддержать всех, чтобы показать людям, что они не одни. Опубликовали в белгородских пабликах, что ждем гостей, предоставляем возможность зарядиться, бесплатно попить кофе с конфеткой и печеньем», — говорит она.





К акции присоединилась и пиццерия «Хоттабыч» на Харьковской горе. По словам владельца Никиты, с самого утра здесь заняты все 15 розеток, почти весь зал.





«Все мы — братья. Отключается свет, тепло, вода, а люди замерзают в своих квартирах. В такие моменты важно просто предложить кружку горячего чая и возможность отогреться. Я поражен, сколько народа пришло за помощью», — отметил предприниматель.





Посетители кафе единодушно благодарят бизнесменов за поддержку и возможность хотя бы ненадолго прийти в себя в непростой ситуации.





9 января 2026 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после ракетного удара ВСУ без тепла и электричества остались свыше полумиллиона человек. Проблемы затронули жителей шести муниципалитетов региона.





Перебои с электроэнергией на фоне обстрелов начались в Белгороде еще в конце сентября 2025 года. Тогда после одного из первых отключений на ряде улиц перестали работать светофоры, а часть магазинов перешла на питание от генераторов, сообщал Daily Storm.





Жители районов, регулярно сталкивающихся с блэкаутами, рассказывали, как приспосабливались к жизни без электричества: молодые мамы готовили детские каши на газовых горелках, белгородцы массово скупали повербанки, а владельцы частных домов — бензиновые генераторы.