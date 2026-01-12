Работа с детьми без диплома: новый тренд на рынке дошкольного образования

Зарплаты растут — требования снижаются





Зарплатная динамика отражает эту уязвимость. Медианная зарплата воспитателя в 2025 году составила 47,9 тысячи рублей — за год доход вырос на 14%, а по сравнению с 2023-м сразу на 36%. В отдельных случаях предложения доходят до 106,8 тысячи рублей, главным образом в частных детских садах крупных городов. При этом медианная заработная плата для нянь в этом году варьировалась от 30 тысяч до 57,4 тысячи рублей в зависимости от региона. Москва остается лидером по уровню оплаты, однако даже рост зарплат не снимает системного напряжения: рынок вынужден платить больше, чтобы удержать тех, кто уже работает, и привлечь новых сотрудников.





При этом повышение доходов сопровождается ослаблением требований. По данным hh.ru, в 64% вакансий для воспитателей профильное образование больше не является обязательным. Почти половина объявлений не предполагает наличия опыта работы в дошкольных учреждениях. Фактически рынок компенсирует кадровый дефицит снижением входных барьеров, делая ставку на личные качества и «мягкие» навыки — ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать с детьми и в коллективе. И здесь вновь возникает пересечение с официальной статистикой: данные Росстата фиксируют устойчивую нехватку педагогических работников, особенно в группах с высокой наполняемостью.





Daily Storm направил запрос в Министерство просвещения, однако ведомство так и не ответило.





На стороне соискателей ситуация выглядит не менее противоречиво. В 2025 году на рынок труда вышли более 32,2 тысячи воспитателей, однако соискательская активность за год снизилась на 16%. Чаще всего работу ищут молодые специалисты в возрасте от 19 до 30 лет и кандидаты старших возрастных групп. Почти все резюме принадлежат женщинам. При этом значительная часть соискателей либо имеет стаж более шести лет, либо не имеет опыта вовсе — средний профессиональный слой постепенно вымывается, не выдерживая нагрузки.





Формальные показатели конкуренции при этом растут. Если в начале года на одну вакансию приходилось в среднем 6,6 резюме, то к началу зимы hh.индекс достиг 13. Однако за этим ростом скрывается не избыток кадров, а нестабильность: люди выходят на рынок, пробуют себя в профессии, сталкиваются с реальной нагрузкой и снова уходят в поиск. Рынок труда фиксирует это как «конкуренцию», система — как текучесть.