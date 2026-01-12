Работа с детьми без диплома: новый тренд на рынке дошкольного образования

Рынок дошкольного образования переживает перестройку: при сокращении числа вакансий растет конкуренция среди соискателей, а требования к кандидатам становятся мягче. Все чаще в объявлениях о работе воспитателем отсутствует условие о профильном образовании — это новый ответ работодателей на кадровый дефицит.
Этот сдвиг подтверждают не только данные рекрутинговых платформ, но и официальная статистика. По данным Росстата, отраженным в показателях по дошкольным образовательным организациям, численность педагогических работников растет значительно медленнее, чем нагрузка на систему. На одного воспитателя по стране приходится все больше детей — и эта пропорция остается одним из ключевых маркеров кадрового напряжения. На этом фоне рынок труда вынужден адаптироваться — иногда слишком быстро.
По данным платформы hh.ru, предоставленным по запросу Daily Storm, в 2025 году работодатели разместили более 26 тысяч вакансий для воспитателей, младших воспитателей и нянь. Формально спрос снизился на 13% по сравнению с прошлым годом, однако в сравнении с 2023 годом он все еще выше на 10%.
География вакансий ожидаема: больше всего воспитателей и нянь ищут в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Однако реальное кадровое напряжение проявляется не столько в мегаполисах, сколько в регионах, где выбор у работодателя минимален. В Ленинградской области на одну вакансию приходится около 5,6 резюме — показатель, который эксперты hh.ru трактуют как дефицит, а не избыток. Это означает, что даже при формальном наличии кандидатов система остается уязвимой: заменить выбывшего сотрудника быстро и без потери качества часто просто некем.
Зарплатная динамика отражает эту уязвимость. Медианная зарплата воспитателя в 2025 году составила 47,9 тысячи рублей — за год доход вырос на 14%, а по сравнению с 2023-м сразу на 36%. В отдельных случаях предложения доходят до 106,8 тысячи рублей, главным образом в частных детских садах крупных городов. При этом медианная заработная плата для нянь в этом году варьировалась от 30 тысяч до 57,4 тысячи рублей в зависимости от региона. Москва остается лидером по уровню оплаты, однако даже рост зарплат не снимает системного напряжения: рынок вынужден платить больше, чтобы удержать тех, кто уже работает, и привлечь новых сотрудников.
При этом повышение доходов сопровождается ослаблением требований. По данным hh.ru, в 64% вакансий для воспитателей профильное образование больше не является обязательным. Почти половина объявлений не предполагает наличия опыта работы в дошкольных учреждениях. Фактически рынок компенсирует кадровый дефицит снижением входных барьеров, делая ставку на личные качества и «мягкие» навыки — ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать с детьми и в коллективе. И здесь вновь возникает пересечение с официальной статистикой: данные Росстата фиксируют устойчивую нехватку педагогических работников, особенно в группах с высокой наполняемостью.
Daily Storm направил запрос в Министерство просвещения, однако ведомство так и не ответило.
На стороне соискателей ситуация выглядит не менее противоречиво. В 2025 году на рынок труда вышли более 32,2 тысячи воспитателей, однако соискательская активность за год снизилась на 16%. Чаще всего работу ищут молодые специалисты в возрасте от 19 до 30 лет и кандидаты старших возрастных групп. Почти все резюме принадлежат женщинам. При этом значительная часть соискателей либо имеет стаж более шести лет, либо не имеет опыта вовсе — средний профессиональный слой постепенно вымывается, не выдерживая нагрузки.
Формальные показатели конкуренции при этом растут. Если в начале года на одну вакансию приходилось в среднем 6,6 резюме, то к началу зимы hh.индекс достиг 13. Однако за этим ростом скрывается не избыток кадров, а нестабильность: люди выходят на рынок, пробуют себя в профессии, сталкиваются с реальной нагрузкой и снова уходят в поиск. Рынок труда фиксирует это как «конкуренцию», система — как текучесть.
На фоне кадровых сдвигов усиливается и общественная тревога. Все чаще родители напрямую связывают конфликтные ситуации в детских садах с перегруженностью персонала и снижением профессиональных требований.
В Казани родители воспитанников одного из детских садов пожаловались на педагога, которого обвинили в психологическом давлении на детей, в том числе с особенностями развития. Проверка нарушений не выявила, ограничившись формулировкой о «педагогическом конфликте».
В Волжском Волгоградской области родители заявили о грубом обращении с детьми в детском саду №3 «Вундеркинд». После коллективных обращений началась проверка, а ситуация получила широкий общественный резонанс.
В Дербенте сотрудницу детского сада отстранили от работы, после того как в Сети появилось видео с ее грубым обращением с детьми. На записи видно, как воспитательница применяет физическую силу, шлепает нескольких воспитанников, пытаясь усадить их за стол. Ролик быстро разошелся в социальных сетях, после чего родители обратились к руководству детского сада с требованием дать оценку происходящему и отреагировать на увиденное.
В краснодарском детском саду родители воспитанников пожаловались на жестокое обращение с детьми, заявив, что в начале декабря воспитатели в одной из групп тягали малышей за уши, кричали на них и били по голове. По словам родителей, попытка обратиться к заведующей результата не дала, а спустя некоторое время дети вновь рассказали о грубом отношении и запугивании со стороны персонала.