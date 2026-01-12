В «Пятерочке» ответили на критику Гладкова из-за плохой работы во время блэкаута

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков и сеть «Пятерочка» схлестнулись по теме работы магазинов во время блэкаута. Чиновник попросил прокуратуру проверить, почему у сети не было генераторов во время массового отключения света после атаки ВСУ. В «Пятерочке» в ответ заметили, что уже закупили часть этих агрегатов.





«Мы стремимся сделать все возможное для обеспечения непрерывной доступности товаров в магазинах. Часть торговых точек уже работают на дизельно-генераторных установках. Мы стараемся обеспечить магазины дополнительными мощностями», — сообщили Daily Storm в пресс-службе компании X5, куда входит «Пятерочка».





«При поставках мы отдаем приоритет магазинам, испытывающим недостаток в той или иной продукции, и увеличиваем отгрузки социально значимых товаров», — добавили в компании.





Ранее Гладков возмутился, что во время массового отключения света 9 января часть магазинов были закрыты. По мнению губернатора, руководство «Пятерочки» «халатно отнеслось к призывам властей сформировать резервную генерацию».





«Пятерочка» отработала с большими замечаниями. <...> Оставить людей в этот период времени без продуктов питания недопустимо. К нашим рекомендациям и требованиям от правительства области я вижу отношение… Не тот результат, который мы ожидали. Давайте подготовим обращение в прокуратуру», — сказал Гладков в ходе заседания с членами правительства региона.





Вопрос обеспечения работы магазинов в условиях блэкаута является задачей самих торговых сетей, а не властей, указал губернатор. «Мы не будем снимать с котельных, детских садов и школ генераторы и ставить их на торговые сети», — подчеркнул он.





Речь идет о коммерческих предприятиях, зарабатывающих «достаточно большой» объем прибыли, и с учетом доли рынка они могут себе позволить защиту своей собственности, считает Гладков.





Он также обратил внимание на то, что операторы пока неактивно ставят генераторы на вышки сотовой связи. Гладков предложил вынести этот вопрос на заседание оперштаба.





По словам губернатора, следует обратиться в кабмин за оказанием дополнительной помощи с проработкой, чтобы операторы покупали и устанавливали генераторы на вышки.





9 января Гладков заявил, что в Белгородской области из-за ракетного удара ВСУ без электроэнергии остались 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях. Почти такое же количество людей было без отопления. Кроме того, почти 200 тысяч человек остались без воды.