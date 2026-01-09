Новости
Более 550 тысяч человек остались без света в Белгородской области из-за обстрела ВСУ
После ракетного удара Вооруженных сил Украины по инфраструктурному объекту в Белгородской области свыше 550 тысяч жителей региона оказались без отопления и электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.


«Без электроэнергии 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях. Без тепла — почти такое же количество, в первую очередь это 1920 многоквартирных домов. Почти 200 тысяч человек без воды и водоотведения», — говорится в сообщении.


Гладков назвал ситуацию «крайне непростой». Он провел заседание оперативного штаба, где обсуждалось подключение резервных источников питания. Детали ущерба и сроки завершения восстановительных работ станут известны позже.


В ночь на 9 января губернатор сообщил о ракетном обстреле Белгорода. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Город и другие населенные пункты области ранее также испытывали перебои из-за украинских атак.

