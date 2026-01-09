«Путешествие в Рождество»: танцы на льду на Мичуринском проспекте

На Мичуринском проспекте находится фабрика подарков «Москва помогает», куда приносят новые вещи для участников СВО, детей из новых регионов, а также корм и товары для животных. Посетители могут принести подарки и оставить открытки с теплыми пожеланиями. На территории расположена «Добрая елка» с QR-кодами, под которыми скрыты мечты подопечных московских фондов и НКО. Любой гость может исполнить одно из этих желаний.





В рамках городских инициатив работает павильон «Миллион призов», где участники могут обменять свои накопленные баллы на различные подарки. Этот павильон также является частью квеста «Путешествие за подарком мечты», в рамках которого участники собирают печати и обменивают их на призы. Кроме того, функционирует «Новогодняя почта», где можно отправить близким ретрооткрытку с персональным посланием.





Весь день в программе кулинарные мастер-классы, где дети учатся готовить традиционные зимние блюда. Они осваивают рецепты выпечки, десертов и праздничных угощений. Также в этот день проходят яркие семейные выступления, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, викторины и зимние игры.





Любой желающий сможет испытать свои силы на автосимуляторах и принять участие в соревновании «Самый сильный житель района». В программе предусмотрены как индивидуальные испытания, так и увлекательные командные эстафеты, которые подойдут для детей, взрослых и семейных команд. Открыт каток с прокатом коньков и защитой. Для новичков предусмотрены пингвины-помощники.





Гостей также ждут ледовые шоу команды Татьяны Навки и Петра Чернышева, основанные на популярных сказках. Эти спектакли создадут атмосферу зимнего театра на льду с яркими и запоминающимися образами.





Это далеко не все, чем можно заняться на фестивале. Подробная информация о проекте доступна на официальном сайте.