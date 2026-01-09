Россия применила «Орешник» в ответ на атаку на резиденцию Путина

Российские Вооруженные силы использовали подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник» в рамках СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.





ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на территории Украины в ответ на атаку ВСУ по резиденции президента России в Новгородской области 29 декабря. Целями стали объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые, по данным ведомства, использовались при атаке на резиденцию, а также энергетическая инфраструктура, обеспечивающая работу украинского военно-промышленного комплекса.





Российские войска впервые применили «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении при ударе по объекту украинского военно-промышленного комплекса в Днепре в ноябре 2024 года.





Ранее стало известно, что «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.