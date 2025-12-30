Минобороны России впервые показало «Орешник», заступивший на боевое дежурство в Белоруссии

Подразделение с подвижным грунтовым ракетным комплексом «Орешник»заступило на боевое дежурство в Белоруссии. Об этом сообщает Минобороны России.
Специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах.
Отмечается, что личный состав подразделения «осваивает новые районы боевого патрулирования».
Российские войска впервые применили «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении при ударе по объекту украинского военно-промышленного комплекса в Днепре в ноябре 2024 года.
Президент России Владимир Путин сообщал, что у РФ есть запас таких ракет, готовых к применению. По его словам, организовано их серийное производство.