«Путешествие в Рождество»: соревнования по керлингу на Школьной улице

Что может быть лучше, чем собраться всей семьей и отправиться на игру в керлинг, а потом пить чай и вспоминать, как это было? В Москве продолжается «Путешествие в Рождество», где почувствовать себя частью праздника может абсолютно любой желающий. Фестиваль в рамках проекта «Зима в Москве» стартовал 12 декабря, а продолжится он до 11 января включительно.
Одна из площадок находится на Школьной улице. Здесь работают опытные и вежливые инструкторы. Сначала они экипируют гостей, желающих сыграть в керлинг, затем объясняют, как правильно выезжать из колодки. В финале соревнований на льду встречаются четыре сильнейшие команды. Это поистине зрелищно.
Принимают участие в игре все — от мала до велика. Приходят сыграть в керлинг целыми семьями, и уже не первый год. И конечно, рядом с игроками — их болельщики.
Кроме того, посетителей ждут мастер-классы от ведущих спортсменов России: Александра Еремина, Алексея Стукальского, Людмилы Прививковой, Киры Езех, Маргариты Фоминой и Анны Сидоровой.
Гостей приветствуют сказочные персонажи, везде установлены декорации, ну и, конечно, сияющие елки, украшенные шарами и гирляндами. Особенно эффектно выглядит праздничное оформление вечером.
