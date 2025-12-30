«Путешествие в Рождество»: соревнования по керлингу на Школьной улице

Одна из площадок находится на Школьной улице. Здесь работают опытные и вежливые инструкторы. Сначала они экипируют гостей, желающих сыграть в керлинг, затем объясняют, как правильно выезжать из колодки. В финале соревнований на льду встречаются четыре сильнейшие команды. Это поистине зрелищно.





Принимают участие в игре все — от мала до велика. Приходят сыграть в керлинг целыми семьями, и уже не первый год. И конечно, рядом с игроками — их болельщики.





Кроме того, посетителей ждут мастер-классы от ведущих спортсменов России: Александра Еремина, Алексея Стукальского, Людмилы Прививковой, Киры Езех, Маргариты Фоминой и Анны Сидоровой.





Гостей приветствуют сказочные персонажи, везде установлены декорации, ну и, конечно, сияющие елки, украшенные шарами и гирляндами. Особенно эффектно выглядит праздничное оформление вечером.





