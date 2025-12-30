Новости
«Путешествие в Рождество»: соревнования по керлингу на Школьной улице
Что может быть лучше, чем собраться всей семьей и отправиться на игру в керлинг, а потом пить чай и вспоминать, как это было? В Москве продолжается «Путешествие в Рождество», где почувствовать себя частью праздника может абсолютно любой желающий. Фестиваль в рамках проекта «Зима в Москве» стартовал 12 декабря, а продолжится он до 11 января включительно. 

Одна из площадок находится на Школьной улице. Здесь работают опытные и вежливые инструкторы. Сначала они экипируют гостей, желающих сыграть в керлинг, затем объясняют, как правильно выезжать из колодки. В финале соревнований на льду встречаются четыре сильнейшие команды. Это поистине зрелищно. 


Принимают участие в игре все — от мала до велика. Приходят сыграть в керлинг целыми семьями, и уже не первый год. И конечно, рядом с игроками — их болельщики. 


Кроме того, посетителей ждут мастер-классы от ведущих спортсменов России: Александра Еремина, Алексея Стукальского, Людмилы Прививковой, Киры Езех, Маргариты Фоминой и Анны Сидоровой. 


Гостей приветствуют сказочные персонажи, везде установлены декорации, ну и, конечно, сияющие елки, украшенные шарами и гирляндами. Особенно эффектно выглядит праздничное оформление вечером. 


Подробнее почитать о фестивале можно на официальном сайте проекта. 

