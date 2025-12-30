В Адыгее уроженец Центральной Азии готовил теракт в школе, его задержали

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли теракт в одной из школ в Адыгее. Нападение готовил гражданин одной из стран Центральной Азии, его задержали. Он является сторонником запрещенной в России международной террористической организации. Какой именно, в ведомстве не сообщают. По информации центра общественных связей ФСБ, действия мужчины координировались из-за рубежа.





Силовики изъяли из авто террориста 10 бутылок с зажигательной смесью и два ножа, а также флаг террористической организации. Следственное подразделение УФСБ России по Республике Адыгея возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ «Покушение на совершение террористического акта».





25 декабря ФСБ России заявила о ликвидации в Калужской области уроженца Запорожья, который по заданию украинских спецслужб готовил серию терактов.





Он планировал «подрыв самодельных взрывных устройств на федеральном газохранилище и автомобильной стоянке оборонного предприятия».