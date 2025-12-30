В Белгородской области украинские дроны атаковали автомобиль, погибла женщина

Мирная жительница погибла и еще четверо мужчин пострадали во время атаки украинских дронов на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.





Он уточнил: на участке автодороги Грушевка — Пятницкое Волоконовского округа в результате удара FPV-дрона по автомобилю погибла женщина. Мужчину, находившегося в машине, бойцы «Орлана» доставили в ЦРБ. У него диагностировали баротравму, а также множественные слепые осколочные ранения спины и плеча.





В селе Бессоновка Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчину со слепыми осколочными ранениями лица и бедра доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь, рассказал губернатор.





Он добавил, что в Шебекинском округе в селе Вознесеновка от удара дрона по машине ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, а также осколочным ранением плеча доставили в Шебекинскую ЦРБ. Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения лица, руки и голени при атаке FPV-дрона на трактор в селе Белянка. Бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. Техника также повреждена.