St
Дед Мороз в камуфляже: почем новый формат детских утренников
Программа включает конкурсы с военным реквизитом и Снегурочку в камуфляжной форме Коллаж: Daily Storm
В канун Нового года в Сети появились объявления о новом формате детских праздников: утренник может провести Дед Мороз в камуфляже. Как рассказали Daily Storm представители праздничной индустрии, стоимость часового выступления начинается от 40 тысяч рублей.


«В течение трех часов мы можем сделать полноценную программу по военной тематике: примерно полтора часа — конкурсы с реквизитом, затем — челленджи. Дети запускают руки в коробку и достают предметы или участвуют в челленджах, например, с напитками», — объясняет сотрудница агентства праздников Наталья Е. (имя изменено).


По ее словам, чаще всего заказывают программы от двух до трех часов. Если клиент пожелает, вместе с Дедом Морозом в камуфляже придет и Снегурочка — тоже в форме. После интерактивной части дети водят хороводы, поют новогодние песни и читают стихи сказочным персонажам.

