200 часов на морозе ради мечты: пенсионер в Амурской области слепил из снега Т-34 в натуральную величину

В селе Константиновка Амурской области 78-летний пенсионер Юрий Потапчук за 40 дней слепил из снега танк Т-34 в натуральную величину. Бывший инженер, который не считает себя ни художником, ни скульптором, провел 200 часов на 30-градусном морозе, работая по пять часов ежедневно. Видео и фото необычной скульптуры разошлись по соцсетям.
Идея появилась в начале 2025 года после просьбы внука Никиты. «Он сказал: «Давай в Год защитника Отечества и Великой Победы что-нибудь сделаем… танк или самолет». Я говорю: «Самолет не смогу, крылья отломаются», — рассказал Потапчук Daily Storm.
Прообразом стал исторический «Амурский мститель» — Т-34, построенный в годы Великой Отечественной войны на деньги амурских жителей. Он воевал с 1944 года и дошел до Праги. Чтобы добиться точного исполнения, пенсионер нашел в интернете параметры машины, сделал чертежи в школьной тетради, проставил размеры катков, гусениц и башни. Лепил не «по частям», а вырезал форму из утрамбованных массивов снега обычными садовыми лопатками.
Потапчук делает снежные фигуры каждую зиму. Его рекордом стала 30-метровая Великая Китайская стена высотой четыре метра. В прошлом году он создал целый «снежный автопарк»: ЗИС-5, М-20 «Победа», американский «Виллис» и ГАЗ-69.
В планах на 2026 год — копии ГАЗ-М1, бронированного ЗИС-115, «Чайки», на которой встречали Гагарина, и ГАЗ-21 «Волга».
«Главное — чтобы здоровья хватило. Идей у меня — на годы вперед», — говорит мастер.