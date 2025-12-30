200 часов на морозе ради мечты: пенсионер в Амурской области слепил из снега Т-34 в натуральную величину

В селе Константиновка Амурской области 78-летний пенсионер Юрий Потапчук за 40 дней слепил из снега танк Т-34 в натуральную величину. Бывший инженер, который не считает себя ни художником, ни скульптором, провел 200 часов на 30-градусном морозе, работая по пять часов ежедневно. Видео и фото необычной скульптуры разошлись по соцсетям.





Идея появилась в начале 2025 года после просьбы внука Никиты. «Он сказал: «Давай в Год защитника Отечества и Великой Победы что-нибудь сделаем… танк или самолет». Я говорю: «Самолет не смогу, крылья отломаются», — рассказал Потапчук Daily Storm.





Прообразом стал исторический «Амурский мститель» — Т-34, построенный в годы Великой Отечественной войны на деньги амурских жителей. Он воевал с 1944 года и дошел до Праги. Чтобы добиться точного исполнения, пенсионер нашел в интернете параметры машины, сделал чертежи в школьной тетради, проставил размеры катков, гусениц и башни. Лепил не «по частям», а вырезал форму из утрамбованных массивов снега обычными садовыми лопатками.